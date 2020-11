Inservible en SLP, la app "Concanaco Buen Fin 2020"

La aplicación "Concanaco Buen Fin 2020" que fue lanzada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio a finales del mes de octubre y a nivel local fue impulsada en los días previos al arranque del programa de descuentos y promociones "El Buen Fin" es poco útil para los usuarios.

Uno de los objetivos de esa herramienta sería impulsar el comercio electrónico, por lo que ofrecía focalizar las promociones por producto, establecimiento o lugar de residencia, además de ayudar a los compradores a realizar comparativas de precios a través de la plataforma, sin embargo, al menos en la entidad potosina los resultados en las búsquedas no son los esperados.

La aplicación solicita un código postal para arrojar resultados del lugar de residencia, sin embargo, la búsqueda muestra descuentos y promociones de establecimientos de otros puntos de la entidad e incluso de otros estados de la República Mexicana. Además al encontrar un negocio de interés en muchas ocasiones no aparece ninguna oferta o promoción.

"No tiene promociones en electrónica ni en tecnología, sin importar el código postal que le proporciones en la configuración de la aplicación, si uno busca por negocio no tiene promociones publicadas solamente da dirección física. En fin, una pérdida de tiempo instalarlo", comentó un usuario.

"¡No sirve! Tienes que buscar la tienda y siempre dice que no hay promociones... Yo entendí que ponías el artículo que buscabas y te salía dónde lo podías encontrar más barato pero no. No es útil una app para entrar a una página de alguna tienda, en todo caso lo haces directo", señaló otra usuaria.