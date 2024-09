Insiste Galindo en terminar con la dependencia de agua de El Realito

Para el alcalde Enrique Galindo Ceballos, la crisis hídrica no terminará en tanto no llegue agua de El Realito a la capital potosina, sin embargo, también le apuesta a terminar con una dependencia de una década respecto al suministro fallido de la presa guanajuatense.

En entrevista, el edil comentó: "Para mí, la crisis hídrica no terminará mientras no nos llegue agua de El Realito, sin embargo, tenemos a la ciudad controlada. No es deseable que la distribución del agua sea por pipas, pues para eso hay un sistema hidráulico de red. Por desgracia, la ciudad dependió de El Realito por 10 años y hoy, salir de esa dependencia está costando mucho trabajo, pero ahí vamos".

Reveló que el embalse citado está actualmente al 100 por ciento de su capacidad "con 50 millones de metros cúbicos de agua, pero, por otra parte, a reserva de confirmarlo, parece que este lunes en la mañana se fracturó de nueva cuenta el ducto".

Criticó que la empresa Aquos-El Realito tuvo que haber reparado esos 10 kilómetros del ducto y que, si no fue así, "esto da pie a suspender la relación contractual. Es una relación que tiene el Gobierno del Estado con una empresa privada y ahí somos totalmente ajenos".

Galindo Ceballos recordó que hace un mes, solicitó que de los 460 litros por segundo comprometidos por la firma de El Realito, llegaran sólo 200 "porque hemos logrado ser autosuficientes perforando nuevos pozos; perfeccionando otros 70 ya en uso; construyendo contenedores para guardar agua, etcétera, y todo eso tiene un beneficio. Lo demás lo tendrá que ir graduando el gobierno del estado en la medida en que se repare el ducto o definitivamente se tenga que suspender la relación contractual".