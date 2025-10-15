Insiste Gobierno en cero fallecidos tras lluvias
Huasteca Hoy reportó la muerte de Octavio Valdez en la zona de San Vicente
TAMAZUNCHALE.- En la "Reunión de Seguimiento de Estrategia de Apoyo en la Huasteca" que encabezó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández este miércoles, insistieron sobre el "saldo blanco", pese a que se confirmó la muerte por ahogamiento de una persona en una zona inundada de San Vicente.
La reunión, llevada a cabo en un hotel del centro de este municipio se insistió en que "presentaron un informe detallado sobre el operativo especial desplegado en la región, destacando que se mantiene saldo blanco y sin personas fallecidas a consecuencia de las precipitaciones".
No obstante, Huasteca Hoy dio a conocer que, de manera oficial, se había determinado la muerte por ahogamiento de un hombre de 67 años, llamado Octavio Valdez, originario de Tancojol, quién fue encontrado en la zona del Cañón del Gato, que es una de las áreas más afectadas por las inundaciones.
