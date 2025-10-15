logo pulso
Insiste Gobierno en cero fallecidos tras lluvias

Huasteca Hoy reportó la muerte de Octavio Valdez en la zona de San Vicente

Por Huasteca Hoy

Octubre 15, 2025 12:16 p.m.
A
Insiste Gobierno en cero fallecidos tras lluvias

TAMAZUNCHALE.- En la "Reunión de Seguimiento de Estrategia de Apoyo en la Huasteca" que encabezó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández este miércoles, insistieron sobre el "saldo blanco", pese a que se confirmó la muerte por ahogamiento de una persona en una zona inundada de San Vicente.

La reunión, llevada a cabo en un hotel del centro de este municipio se insistió en que "presentaron un informe detallado sobre el operativo especial desplegado en la región, destacando que se mantiene saldo blanco y sin personas fallecidas a consecuencia de las precipitaciones".

No obstante, Huasteca Hoy dio a conocer que, de manera oficial, se había determinado la muerte por ahogamiento de un hombre de 67 años, llamado Octavio Valdez, originario de Tancojol, quién fue encontrado en la zona del Cañón del Gato, que es una de las áreas más afectadas por las inundaciones.

Con intervención del IFSE, concluye entrega–recepción del Poder Judicial

SLP

Redacción

El órgano fiscalizador participó en 52 actos en todo el estado tras la reforma que amplió sus facultades.

Insiste Gobierno en cero fallecidos tras lluvias

SLP

Huasteca Hoy

Huasteca Hoy reportó la muerte de Octavio Valdez en la zona de San Vicente

SLP

Rolando Morales

Familiares no realizan trámites para su mantenimiento en el cementerio, dijo Christian Azuara

SLP

Redacción

El animal fue detectado por cámaras del C4 cuando deambulaba entre los carriles del segundo nivel