Insiste Municipio en que riegan parque de Morales

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reiteró que continúan las acciones de riego con agua no potable en el Parque de Morales y señaló que la falta de agua de lluvia y la reciente temporada invernal son factores a tomar en cuenta.

“Le estamos metiendo más de cinco pipas, todas estas con agua no potable, que nos han generado solicitar prestadas unidades. Dos son por parte del área de Parques y Jardines y las demás van a ser prestadas por los mismos empresarios que nos han echado la mano”.

Afirmó que para que estas acciones de riego se encuentran distribuidos a lo largo del día, pues mencionó que con estas acciones se busca disminuir, en cierta medida, la sequía del Parque de Morales.

De igual forma, negó que se haya registrado una disminución en los visitantes de la Feria de las Flores, pues afirmó que los propios comerciantes solicitaron un mayor periodo de tiempo para aprovechar el evento.

Añadió que no se han emprendido acciones de reforestación debido a la incertidumbre sobre la presencia de agua pluvial en la temporada de este 2025, “uno por la falta de agua y no queremos que nos pase como el año pasado, que reforestamos pensando que iba a llover, hoy no nos queremos arriesgar”.