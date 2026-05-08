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Insiste RGC en evaluar aquí a aspirantes locales

Dice el gobernador que pidió a la FGR hacer pruebas a candidatos a cargos federales

Por Rubén Pacheco

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Insiste RGC en evaluar aquí a aspirantes locales

Luego de la presentación de la propuesta legislativa de someter a exámenes de control y confianza a los candidatos para las elecciones del 2027, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la aplicación para el ámbito local le correspondería al estado y en lo federal, a la Fiscalía General de la República (FGR).

Este jueves se informó que ante dicho planteamiento, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, replanteó que la medida en la entidad esté a cargo de la federación, en aras de evitar que exista un "atentado a la democracia".

Como lo declaró este miércoles, el mandatario estatal, reiteró que la responsabilidad de las evaluaciones locales es del estado, mientras que para cargos a diputaciones federales y senadurías, del gobierno federal.

Previo a encabezar la celebración del Día de las Madres en el Centro de Negocios Potosí, expuso que la aplicabilidad, permitiría generar suspicacias de intromisión gubernamental del Gobierno del Estado.

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En entrevista, afirmó que ya se comunicó con el delegado de la FGR en San Luis Potosí para plantearle la posibilidad de realizar las pruebas y tal decisión dependerá de las determinaciones a nivel central. Gallardo Cardona consideró que la administración federal, no tendría la capacidad de analizar a todos los perfiles, por ello, justificó la intervención de la entidad. "No es una evaluación de cinco minutos", remató.

"El alcalde no lo dijo, lo dije yo. Ayer lo comenté yo, que debe ser bipartita. Debe de participar el estado para todos los exámenes de control y confianza locales y debe participar la federación con la Fiscalía General de la República para todos los exámenes a cargos federales", concluyó.

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