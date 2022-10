Insiste Ricardo Gallardo en castración para violadores

A-AA+

Ante la presunta violación de un menor en el Jardín de Niños "Simón Bolívar", en Soledad de Graciano Sánchez, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona manifestó que "ya estamos hasta la madre de estos casos" por lo que urgió a los legisladores a aprobar cuanto antes el castigo de castración para violadores. Destacó que este tipo de delitos se siguen cometiendo porque no existe una sanción a la altura que inhiba a los depredadores sexuales.

El mandatario potosino señaló "a muchos no les gusta, pero el 90 por ciento de la gente dice que sí, ya basta de violaciones... tenemos que cambiar las cosas y en San Luis están cambiando, por sobre muchas cosas tiene que prevalecer la ley, los derechos humanos son buenos, pero hay gente que no merece esos derechos, porque ya no son humanos, se convierten en bestias al violar y matar...".

Dijo además que ya urge que se apruebe la ley, todos los días hay violaciones "son muchísimas" y aseveró que son unas cuantas los casos que trascienden en medios, pero de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en los últimos dos años se han presentado más de un centenar de denuncias por violación "el 80 por ciento en 2021, cuando no había ni ley ni orden y la fiscalía no servía para nada. Gallardo Cardona indicó que la semana pasada se informó el caso de una menor de 13 años de Soledad de Graciano Sánchez que presuntamente fue violada por un adulto mayor, abuelo de una de sus compañeras de escuela "este tipo de cosas, perdónenme pero ya estamos hasta la madre y las familias también".

Finalmente el mandatario insistió que el problema es que no hay una pena digna para eso "en esto no hay derechos humanos, esas personas no merecen derechos humanos, porque se comportan como animales... entonces es necesario y urgente que los diputados se pongan las pilas, se dejen de tapujos y tonterías, necesitamos una pena urgente en San Luis Potosí, porque ya no deben de suceder estas cosas y eso que solo conocemos lo que se denuncia "¿Cuántos casos no se conocerán por vergüenza?", concluyó.