Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

Modernizan alumbrado en jardín y calles aledañas.

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:33 p.m.
A
Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó la instalación y modernización de 55 puntos de luz con tecnología LEDen el barrio de San Sebastián, intervención que abarcó el jardín, la parroquia y calles aledañas.

De acuerdo con la autoridad municipal, los trabajos incluyeron la sustitución de luminarias obsoletas y la colocación de faroles y luminarias especiales para conservar la imagen del barrio. También se intervino un callejón contiguo a la parroquia, identificado como punto vulnerable en temporadas de alta afluencia.

Durante el encendido del alumbrado estuvo presente el alcalde Enrique Galindo Ceballos, así como representantes vecinales y el párroco del barrio.

La administración municipal señaló que la intervención forma parte de trabajos de mejora de iluminación en zonas tradicionales de la ciudad.

