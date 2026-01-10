Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián
Modernizan alumbrado en jardín y calles aledañas.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó la instalación y modernización de 55 puntos de luz con tecnología LEDen el barrio de San Sebastián, intervención que abarcó el jardín, la parroquia y calles aledañas.
De acuerdo con la autoridad municipal, los trabajos incluyeron la sustitución de luminarias obsoletas y la colocación de faroles y luminarias especiales para conservar la imagen del barrio. También se intervino un callejón contiguo a la parroquia, identificado como punto vulnerable en temporadas de alta afluencia.
Durante el encendido del alumbrado estuvo presente el alcalde Enrique Galindo Ceballos, así como representantes vecinales y el párroco del barrio.
La administración municipal señaló que la intervención forma parte de trabajos de mejora de iluminación en zonas tradicionales de la ciudad.
