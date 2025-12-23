Instalan línea sanitaria en la Col. María Cecilia

El Organismo Operador de Agua (Interapas) informó que se mantienen los trabajos de saneamiento en el área del río Paisanos, como parte de las acciones para reducir la contaminación y mejorar las condiciones ambientales de la zona.

Recientemente, concluyó la instalación de 130 metros de nueva línea sanitaria en las calles María Elena y Pánfilo Natera, en la colonia María Cecilia.

El organismo determinó que la obra permitirá mejorar la conducción de las aguas residuales generadas en el sector, al contar con una infraestructura adecuada que sustituye descargas irregulares y fortalece el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario existente.

De acuerdo con el organismo operador, en los próximos días se llevará a cabo la conexión de esta nueva línea a la red correspondiente, lo que permitirá encauzar las aguas residuales hacia el drenaje sanitario y evitar que continúen vertiéndose directamente al cauce del río.

Estas acciones forman parte de un proyecto integral de saneamiento en el área del río Paisanos, que además contempla la construcción de un nuevo cárcamo con mayor capacidad, con el objetivo de mejorar el control, la operación del sistema y reducir riesgos ambientales en la zona.

Paralelamente, habitantes de la zona reportaron un hundimiento de consideración en el puente vehicular del Río Paisanos, localizado sobre la avenida del Sauce, a unos metros del Deportivo Ponciano Arriaga y en el cruce con la calle Melchor Ocampo, situación que generó alerta entre vecinos y automovilistas debido al riesgo que representa para la circulación; no obstante, autoridades municipales informaron que la problemática ya está siendo atendida.