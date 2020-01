Integran catálogo de fincas viejas con alto y bajo riesgo

La revisión de fincas en riesgo del perímetro A y B ya se encuentran integradas a un catálogo y al momento se tienen contempladas alrededor de 500 edificios con algún tipo de riesgo, señaló el director de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello quien afirmó que se encuentran en la fase de localización de los propietarios de los inmuebles, por lo cual ya existe colaboración con Catastro y Desarrollo Urbano.

Señaló que una vez que se tenga el resultado de esta búsqueda, se entregarán los resultados del catálogo para determinar cuántas están en alto, medio y bajo riesgo para poder iniciar una ruta de trabajo en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

"Todavía nos falta el perímetro C, pero esos son los barrios, lo que queríamos es avanzar en el perímetro A y B, en la mayoría son fincas privadas y si necesitamos localizar a los dueños", señaló.

Explicó que, durante los días de fuertes vientos, se realizó una revisión de los inmuebles para determinar las afectaciones, sin embargo, tras el análisis no se encontraron daños.

"No todas las fincas son de alto riesgo, las que sí lo son no sufrieron ningún deterioro, porque la verdad algunas de las fincas están hasta vacías no están ocupadas la mayoría, lo que revisamos fueron las fachadas no tanto el interior, pero no nos reportaron que hayan sufrido un daño extra", concluyó.