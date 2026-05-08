Intenso calor repercute en presión arterial y glucosa

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de golpes de calor o insolación derivados de las altas temperaturas, la Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad informó que sí se han presentado algunos malestares relacionados con presión arterial alta y niveles de glucosa.

Martín Bravo Galicia, director del área municipal, sostuvo que ante el incremento en la temperatura se exhorta a la población a mantenerse constantemente hidratada, utilizar protección solar, sombrillas o gorras, principalmente en horarios donde los rayos del sol son más intensos.

Indicó que a partir de este fin de semana también se implementarán recorridos en sitios con alta concentración de personas, como tianguis, plazas e iglesias, donde además de las labores de vigilancia se entregarán botellas de agua para apoyar en la hidratación de la ciudadanía. El funcionario advirtió que aunque durante los próximos días podría registrarse una ligera disminución en la temperatura e incluso algunas lluvias, posteriormente el calor volverá a intensificarse, alcanzando hasta los 40 grados centígrados en San Luis Potosí.