CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito

Colonias del sur-oriente reciben agua mediante pipas

Por Redacción

Marzo 11, 2026 11:24 a.m.
A
Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito

Ante una nueva interrupción en el acueducto de El Realito, el organismo operador Interapas activó su protocolo emergente para abastecer de agua a colonias afectadas mediante camiones cisterna.

De acuerdo con el organismo, personal operativo realiza recorridos en distintas zonas del sur-oriente de la zona metropolitana para entregar agua a las colonias que dependen de esta fuente de abastecimiento.

Entre las colonias donde se realizan los operativos se encuentran Jardines de Oriente, Providencia, Prados Primera y Segunda Sección, El Llano, así como calles ubicadas en partes altas de Satélite, Azteca y Cecilia Occelli.

Interapas indicó que el plan alternativo también contempla la activación de pozos de reserva, además del reparto de agua mediante pipas mientras se restablece el servicio.

Con esta nueva interrupción, el sistema El Realito acumula 12 días sin envío de agua en lo que va de 2026, de acuerdo con el organismo operador, que señaló que mantendrá el protocolo de atención en tanto se normaliza el suministro.

Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito
Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito

Interapas activa protocolo por nuevo corte de El Realito

SLP

Redacción

Colonias del sur-oriente reciben agua mediante pipas

