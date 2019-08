Interapas alista alza tarifaria

Interapas ya prepara el proyecto de actualización de tarifas el cual será presentado ante el Congreso del Estado en próximos días, dijo el titular del organismo intermunicipal, Fermín Purata Espinoza.

Señaló que la propuesta será presentada ante la Junta de Gobierno y posteriormente al Legislativo.

Afirmó que han estado en comunicación constante con el presidente de la Comisión del Agua de Congreso del Estado para hacerle saber las condiciones en las que se encuentra el organismo.

"Hemos tenido reuniones varias en donde se les ha demostrado que hemos estado trabajando", señaló.

A fines de marzo pasado, Purata Espinoza envió al Congreso del Estado un balance presupuestario de la cuenta pública 2018 en el que reportó un déficit de 308 millones 753 mil 679 pesos al cierre del año pasado.

Explicó el funcionario que las pasadas alcaldías de San Luis Potosí y Soledad no pagaron las cuotas de operación y volumen de agua del sistema El Realito, por lo que la deuda se acumuló. Las tarifas de energía eléctrica se dispararon, mientras que las tarifas del servicio se mantuvieron estancadas.

Además, manejos administrativos cuestionables acarrearon más daños financieros al Interapas, como denunció Purata Espinoza ante la Fiscalía General en abril pasado por la simulación de pagos desproporcionados por supuesta prestación de servicios médicos – hospitalarios.

Derivado de una auditoría en las áreas operativas y administrativas, se identificó que el Interapas había celebrado cuatro contratos de prestación de servicios médicos – hospitalarios con un sobreprecio de 335%.

Sin ningún fundamento legal, se aumentó el pago de servicio médico por trabajador que pasó de mil 238 en el año 2015, a más de 5 mil 388 en 2016, lo que representa un incremento de más de tres veces, en detrimento de los egresos del Interapas: de un gasto anual que oscilaba en años anteriores al 2016 entre 15 y 18 millones, se elevó en 2016 y 2017 a más de 55 millones de pesos por año.

Purata llamó a los usuarios ser conscientes de la situación que prevalece en el organismo pues si no hay un ajuste y cambio de política no se podrá dar el servicio que merecen. "No ajusta sólo con la recuperación de cartera vencida", manifestó.