Interapas amplía renovación de red sanitaria en Providencia

SLP.– El organismo operador Interapas realizó la rehabilitación de un tramo de drenaje sanitario en la calle Alemania, entre Italia y Berlín, en la colonia Providencia, como parte de los trabajos de renovación de la infraestructura en esta zona al oriente de la ciudad.

La intervención se suma a la obra ejecutada previamente en la calle Italia, con lo que se amplía la cobertura de la red sanitaria en el sector. De acuerdo con el organismo, los trabajos atienden reportes recurrentes por fallas en el sistema de drenaje, relacionadas con descargas y posibles afectaciones a viviendas y vialidades.

La reposición de la tubería se llevó a cabo tras solicitudes vecinales, ante problemas constantes en el funcionamiento del drenaje. Con ello, se busca restablecer la operación adecuada del sistema sanitario en la zona intervenida.

Interapas informó que este tipo de acciones se realizan con recursos propios provenientes del pago de los usuarios, los cuales se destinan a la atención de reportes y a la renovación de tramos de infraestructura con daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para reportes de fallas en el drenaje o solicitudes de servicio, el organismo mantiene habilitada la línea FUGACERO 444 301 8874, así como sus canales oficiales en redes sociales.