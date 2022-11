“Interapas aún tiene áreas por mejorar”

Interapas, el organismo operador de agua de la zona metropolitana, tiene mucha oportunidad antes de proponer un incremento, aseguró Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la delegación San Luis Potosí de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copamex).

“Lo que no se mide no se puede mejorar por ende si toda el agua que se inyecta a la red no es medida no se tienen los resultados que deben de ser y con estimados no se tiene datos duros ni resultados reales es por eso que debe de medir el 100 % del agua de la ciudad y sus zonas conurbadas”, detalló.

Agregó que como sociedad es muy importante la concientización del cuidado de este líquido y denunciar fugas, asimismo, meter al orden a quienes no estén cumpliendo y tienen tomas clandestinas.

Señala que con esfuerzos el organismo podrá tener recursos para dar cumplimiento a todas las colonias donde no ha llegado este necesario servicio.