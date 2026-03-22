Interapas avanza en rehabilitación de drenaje en colonias de SLP

El organismo operador de agua en la zona metropolitana, Interapas, avanza en un paquete de obras para rehabilitar la red de drenaje en distintas colonias de San Luis Potosí. Hasta ahora, ocho intervenciones ya fueron concluidas y otras más siguen en proceso.

Entre las zonas donde ya se realizaron trabajos están Valle Dorado, Jardines del Sur, Julián Carrillo e Industrias. En esos puntos se renovaron tramos de la red sanitaria en calles como Zafiro, Segunda de Coral, No Me Olvides, Azahares, Capuchina, Guadalupana y Amatista, donde previamente se habían detectado fallas en el sistema.

Durante la semana más reciente se terminaron tres obras adicionales y comenzaron nuevos frentes de trabajo. Uno de ellos se ubica en la colonia El Saucito, sobre la calle López Hermosa, donde se interviene un tramo de 147 metros de tubería. De acuerdo con la información disponible, la obra responde a reportes vecinales por un colapso en el drenaje, lo que obligó a su sustitución total. Mientras se desarrollan los trabajos, la vialidad permanece cerrada.

En la colonia Julián Carrillo también continúan las intervenciones. Ahí se amplió el proyecto en la Primera Privada de Constitución con un nuevo tramo de 95 metros de drenaje, que se suma a otras obras en la misma zona. En conjunto, estas acciones buscan atender problemas acumulados en la red y beneficiar a cerca de 500 habitantes.

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En esa misma colonia ya fue concluida la rehabilitación en la calle Guadalupana, uno de los puntos donde la infraestructura presentaba mayor deterioro. En total, se contemplan al menos siete intervenciones dentro de este sector

Además, el organismo mantiene abiertos otros frentes de obra en vialidades como prolongación Albino García, Antonio Otahegui, avenida Niño Artillero y 20 de Noviembre, donde continúan las labores de renovación sanitaria.

Las obras forman parte de un paquete considerado prioritario para mejorar el funcionamiento del drenaje en la ciudad, en medio de reportes constantes por fallas, colapsos y desgaste en la infraestructura.