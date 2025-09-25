logo pulso
INTERAPAS busca origen de agua turbia en Los Fresnos

Análisis de calidad del agua del pozo San José confirma ausencia de contaminantes. INTERAPAS busca origen de contaminación en Los Fresnos.

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 06:34 p.m.
A
INTERAPAS busca origen de agua turbia en Los Fresnos

Tras las denuncias ciudadanas sobre la presencia de agua con olor y color turbio en viviendas de la colonia Los Fresnos, el organismo operador INTERAPAS informó que se intensificaron los trabajos para localizar el punto de contaminación y resolver la problemática de manera definitiva.

De acuerdo con el organismo, durante esta semana se realizaron análisis al agua proveniente del pozo San José y al sistema de rebombeo que abastece a la zona, los cuales confirmaron que ambas fuentes cumplen con los parámetros de calidad y están libres de contaminantes.

Con base en estos resultados, las acciones de revisión se concentran en las líneas de conducción, conexiones domiciliarias, válvulas y pozos de visita, con el objetivo de ubicar el sitio exacto donde se genera la alteración del suministro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, como medida preventiva, este jueves se implementó el reparto de agua mediante pipas para asegurar el abasto a las familias afectadas. INTERAPAS también recomendó a los usuarios mantener cerradas las llaves de paso para evitar que el agua turbia llegue a cisternas o tinacos, y utilizar recipientes limpios para almacenar el agua entregada por pipa.

El organismo aseguró que continuará informando sobre los avances en la detección de la causa y en el restablecimiento total del servicio en condiciones óptimas.

