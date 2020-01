Interapas cambia medidor, pero los deja sin el servicio

Habitantes de la vivienda marcada con el número 905 de la calle Espinosa y Cuevas ubicada en la colonia Julián Carrillo se quejaron por la falta de atención que existe de parte de Interapas.

De acuerdo a los habitantes de la vivienda, el seis de enero acudió personal de Interapas a colocar el medidor del agua en dicha vivienda, y aunque el procedimiento se hizo de forma rápida y aparentemente adecuada, es fecha que aún no se recibe ni una gota de agua en el domicilio.

Según manifestó una de las afectadas, desde el día en que se colocó el medidor a la fecha no ha salido de las llaves de la vivienda ni una sola gota de agua, situación que afecta a la familia pues carecen del vital líquido para realizar las tareas domésticas.

"Vinieron, colocaron el medidor pero nos dejaron sin agua, esto no es justo", señalaron.

Los afectados mencionaron que la falla que existe en la vivienda ha sido reportada en múltiples ocasiones ante el Interapas, sin que hasta el momento exista una respuesta favorable a su caso.

"Instalaron el medidor, pero me dejaron sin agua, no sale ni una gota y los vecinos me están aportando, ya lo reporté muchas veces, pero me dicen que está agendado pero no han pasado, ya estamos hartos", señalaron.

Los residentes del domicilio antes mencionado solicitaron a Interapas tomar cartas en el asunto y realizar la reparación.