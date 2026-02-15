Interapas deja a colonias de Soledad más de 10 días sin agua

Habitantes de las colonias Azaleas y Polvorín, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron que el envío de pipas por parte de Interapas ha sido insuficiente y no cubre la totalidad de la zona afectada, luego de más de una semana y media sin suministro regular de agua por la falla en el equipo de bombeo del pozo que abastece el sector.

De acuerdo con los vecinos, de más de 20 camiones cisterna que han estado distribuyendo agua en la colonia, la mayoría son particulares y apenas una pipa pertenece al organismo operador.

Señalaron que la presencia institucional ha sido limitada, pese a que el desabasto afecta a varias calles de ambas colonias. Aunque este sábado habitantes reportaron a este medio la llegada de algunas pipas de Interapas, los habitantes indicaron que solo abastecieron a ciertas calles, dejando fuera a una parte considerable de la zona afectada. Al cuestionar a los operadores, estos señalaron que únicamente tenían indicaciones de surtir puntos específicos.

Los colonos afirmaron que el apoyo no ha sido generalizado, lo que ha generado inconformidad entre quienes continúan sin recibir agua.

Mientras tanto, varias familias han tenido que recurrir a la contratación de pipas particulares para cubrir sus necesidades básicas, ante la falta de cobertura total por parte del organismo operador, cuyo costo oscila entre 200 y 500 pesos por vivienda, gasto que en algunos casos ha tenido que repetirse ante la ausencia de una solución definitiva al desperfecto en el sistema de bombeo.