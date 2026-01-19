INTERAPAS habilita pago del servicio de agua vía WhatsApp

El Interapas informó que ya se encuentra disponible una opción de pago rápido del servicio de agua y drenaje a través de WhatsApp, como una alternativa adicional para los usuarios.

Mediante el número 444 423 9728, las personas usuarias pueden acceder a un chatbot que despliega un menú con distintas funciones, entre ellas consulta de saldo, descarga del recibo, pago del servicio e información del programa "Ponte al día con INTERAPAS".

Para realizar el pago, el sistema solicita el número de contrato y posteriormente redirige a una plataforma externa y segura, donde se ingresan los datos bancarios para completar la transacción.

El organismo operador recordó que el pago oportuno del servicio permite mantener la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación continua del servicio de agua potable y drenaje.

Además de WhatsApp, estas funciones también se encuentran disponibles en la aplicación InterAPPas Móvil, la cual puede descargarse de forma gratuita en dispositivos con sistema Android y iOS.