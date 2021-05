Interrupción legal del embarazo es una respuesta del Estado frente a problemas públicos: Patricia Mercado

La interrupción legal del embarazo no se discute desde un enfoque de creencias, valores y visión moral, sino que es una respuesta del Estado frente a problemas públicos, tales como embarazos en niñas de 10 y 11 años, dijo Patricia Mercado, senadora del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), en su visita potosina.

Dijo que al asumirse que una niña embarazada de esa edad fue violada, aplica la NOM-046 consistente en ofrecer un servicio de interrupción fetal, lo cual no atienden las autoridades ministeriales, ni de salud.

Reportó que cada 24 horas dos niñas de 10 y 11 años tienen un parto, según un informe del Consejo Nacional de Población (Conapo), cifras que deben catalogarse como violaciones, porque no consintieron una relación sexual.

Enfatizó que la discusión no versa en un sí o un no, sino atender un problema de justicia social donde las mujeres con recursos económicos abortan en los consultorios de sus médicos particulares y no van a la cárcel, en tanto las pobres arriesgan su vida y son encarceladas.

La congresista federal expuso que Movimiento Ciudadano ha sido claro sobre cuáles son sus reivindicaciones, independientemente del terreno donde se encuentre, es decir, haya o no una sociedad conservadora.

Dijo que los avances legislativos se han dado bajo escenarios complicados, prueba de ello fue la legislación del aborto por violación durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, es decir, del Partido Acción Nacional (PAN).