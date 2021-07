"Inundaciones, por tirar basura en la vía pública"

El secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, achacó los problemas de inundación que se vivieron el fin de semana en la capital a la falta de cultura cívica de personas que arrojan basura en las calles, desechos que obstruyen alcantarillas y otros elementos que integran el sistema de desagüe de la ciudad.

Consideró que es necesario un cambio o toma de conciencia "de todos, sin excepción", para evitar la acumulación de basura en las áreas y espacios públicos, ya que esto genera perjuicios generales cuando se registran tormentas como la del sábado por la tarde, que anegó gran parte de la zona norte y poniente de San Luis Potosí.

En lo general, agregó el funcionario, no se han tenido dificultades mayores por lluvias, "salvo dos casos de imprudencia de conductores que se internaron en el bulevar del río Santiago a pesar de la instrucción de no hacerlo y del cierre de todas las entradas a esta vía. Afortunadamente, no se registraron pérdidas de vidas humanas, sólo daños materiales".

De la situación en los municipios del interior, Hernández Delgadillo comentó que los albergues que se habilitaron en Axtla de Terrazas y Coxcatlán "no han sido utilizados, salvo hace dos semanas y fue únicamente por un día" y agregó que la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con las unidades de Protección Civil de cada uno de los ayuntamientos, ha estado entregando apoyos como víveres, colchonetas y cobijas, pero que, en general, el escenario de daños en el estado "no ha sido difícil de atender".