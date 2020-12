Invalida INE 10 mil apoyos a Segoviano

La aplicación móvil que diseñó el Instituto Nacional Electoral detectó inconsistencias cuyo detalle será revisado, en las diez mil firmas invalidadas al aspirante independiente a la gubernatura Arturo Segoviano Martínez, informó Juan Manuel Ramírez García, consejero electoral de la Comisión Permanente de Prerrogativas a Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Precisó que los aspirantes independientes utilizan la aplicación móvil que es propiedad del Instituto Nacional Electoral, para captar todo su apoyo ciudadano, entonces activamente llevaba una cifra, y en un día sucedió que de esa cifra, una gran cantidad pasaron a un concepto que se llama "inconsistencias".

Así, eso redujo o movió significativamente las cifras que están en la página de la aplicación móvil sobre inconsistencias.

Dijo que todos esos registros en realidad son preliminares, hasta que la autoridad electoral no se pronuncie al respecto de la validez o no de la totalidad de esos registros, y por lo tanto no son definitivos.

Recordó que el periodo de obtención de respaldo ciudadano terminará el día 8 de enero y dijo que van a indagar con el Instituto Nacional Electoral e incluso desde este lunes ya establecieron comunicación y se espera que la situación del aspirante pueda aclararse pronto.

Aseguró que esos apoyos ciudadanos siguen estando en la plataforma, pero lo que se entiende que pasó es que hubo una modificación de su situación. "Entonces lo que estamos indagando con el INE es qué motivó a que se modificara la situación de esos apoyos, pero siguen estando ahí, es decir no se pueden eliminar, pero de acuerdo al registro electrónico, su situación cambió.