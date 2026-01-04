logo pulso
Investigación en SLP abre nuevas pistas contra enfermedades del corazón

Financian en SLP estudio sobre colesterol

Enero 04, 2026 07:22 p.m.
Investigación científica en SLP

Un proyecto de investigación desarrollado en San Luis Potosí analiza el papel del sistema inmunológico en padecimientos relacionados con colesterol y triglicéridos elevados, factores asociados a las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en México.

El estudio cuenta con financiamiento del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) y es encabezado por Adriana Elizabeth Monsiváis Urenda, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La investigación se centra en la respuesta de los macrófagos, células del sistema inmunológico que influyen en procesos inflamatorios y metabólicos en pacientes con dislipidemia, condición que incrementa el riesgo de infartos y otros padecimientos del corazón.

Investigadores de IPICYT revolucionan el manejo del suero de queso

El suero de queso, un desafío ambiental en la producción artesanal, encuentra respuestas en IPICYT.

De acuerdo con los avances reportados, el proyecto ha permitido profundizar en los mecanismos celulares que intervienen en el desarrollo de estos padecimientos, además de contribuir a la formación académica de estudiantes y al fortalecimiento de capacidades científicas en el ámbito local.

El respaldo a este tipo de estudios forma parte de los esquemas de financiamiento vigentes para investigaciones con impacto en la salud pública, en un contexto donde la prevención y detección temprana de enfermedades cardiovasculares representa un reto prioritario.

