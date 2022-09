Investigan muertes dentro de un anexo

El fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras informó que el dictamen

preliminar del percance en un centro de rehabilitación para adictos en la colonia Prados Tercera Sección, que dejó cuatro personas muertas, apunta a que se trató de un cortocircuito en una de las habitaciones del lugar.

Confirmó que el saldo fue de cuatro personas muertas por quemaduras y 11 lesionadas, tres de ellas de gravedad, quienes se encuentra recibiendo atención médica.

Agregó que el delito que se podría configurar es de una omisión de cuidados por parte de los responsables de lugar, hecho que se determinará una vez que finalicen los peritajes que están llevando a cabo la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y el Cuerpo de Bomberos para que determinen la causa del incendio.

Al respecto, Mauricio Ordaz Flores, titular de Protección Civil, refirió que se trataba de un inmueble que operaba en la clandestinidad, que no cumplía con ningún requisito de la autoridad para su operación.

“Estas personas, de forma irresponsable, no contaban con ninguna medida de seguridad, no contaban con extintores, no contaban con rutas de evacuación, no contaba con lámparas de emergencia, no tenían ningún documento oficial que los acredita para que esa casa habitación estuviera teniendo la función de un anexo”, explicó.