Investigará Bienestar ofrecimientos de becas durante elección de consejerías estudiantiles de la UASLP

El delegado federal, Gabino Morales Mendoza reveló que se recibieron varias denuncias de que se estaban ofreciendo becas Benito Juárez a universitarios durante el proceso de elección de consejeros alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), situación que se investigará y de ser necesario se sancionará porque podría considerarse un delito.

"Muy mal, por ejemplo, yo doy clases en la universidad y este semestre decidí no participar dando clases precisamente para no generar ninguna intervención porque yo soy de la idea de que se debe de ser libre, yo no participo, yo no me meto y yo nunca participé en la grilla estudiantil, creo que no es muy sano cuando se meten otras fuerzas que no deben", dijo.

Esto, con respecto a las denuncias de que en la Facultad de Agronomía y Veterinaria se ofrecieron Becas del Bienestar para jóvenes a cambio de votar a favor de la planilla 2, donde Astrid Denisse Gaspar Guanajuato era suplente y quien marcaba para que fueran a votar.

Gabino Morales afirmó que desde la Delegación del Bienestar no intervinieron y dejaron que la universidad llevara sus procesos de manera libre, por lo que investigarán estas denuncias.

"Pero si hubo esta situación debe ser hasta un delito y lo podemos sancionar porque el personal no lo hizo, lo pudo hacer alguien de Morena, pero no pueden promocionar ellos las becas porque es un sistema, hay filtros, no es como que se puedan otorgar de manera directa y totalmente lo desapruebo", aseguró.