Invitan a la "Fiesta de los corazones rotos"

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 2 (EL UNIVERSAL).- A días de que potosinos y potosinas celebren el 14 de febrero, día del amor y la amistad, la colectiva Casa Planta, convocó a los corazones rotos a acudir a un evento en dónde se propone re significar el amor con una exhibición de regalos de las y los exparejas o amigos.

"Junta los recuerdos de ese amargo amor y participa en la expo colectiva. Podrás exponer de forma anónima los viejos regalos de tus ex, cartas para casi amigos o cualquier objeto que te recuerde lo que no pudo ser", se puede leer en el cartel que se distribuye a través de redes sociales.

El evento que busca resignificar el amor a través de la exposición y quema opcional de regalos de exparejas, casi algo o amigos, Karaoke y un conversatorio sobre el amor romántico, se realizará en las instalaciones del centro cultural y colectiva Casa Planta, ubicada en Arteaga 225, en la capital potosina, de 19:00 horas hasta las dos de la mañana.

Las y los integrantes de la colectiva y centro cultural indicaron que el evento es "un acto psicomágico para liberar las rupturas, para cuestionarnos en colectivo, resignificar el amor y su diversidad, bailar y dejar ir entre compas, de una forma segura".

Para una de las integrantes de la colectiva, que prefirió omitir su nombre, este evento significa el poder compartir un poco del proceso que ella vivió tras seis meses de concluir con una relación, como un acto catártico para canalizar las emociones y que "el sentimiento no nos coma".

En caso de participar en el evento gratuito, se solicita a las y los interesados poder registrarse a través del link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVtgRDRQOdpu20epKkuRemifap7b06spaf_Ya8lf3pZufljg/viewform?usp=sharing así como visitar sus redes sociales para mayor información.