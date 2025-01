Irá a tribunales, elección de SaraRocha

Margarita Hernández Fiscal impugnará el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde se dio como ganadora a Sara Rocha Medina para su reelección.

Hernández Fiscal denunció a través de sus redes sociales que se les dejó fuera del proceso interno del PRI por no cumplir con algunos de los requisitos marcados en la convocatoria para participar, sin embargo, no existieron las condiciones para resarcir estos faltantes.

Los documentos faltantes fueron su registro partidario, un examen del Instituto Reyes Heroles (IRH) y la carta del pago de las cuotas partidarias, tanto de Hernández Fiscal, como de su compañero de fórmula, Gerardo Aldaco, ambos declararon que llevarán el asunto a tribunales.

"Este dictamen nos dice que no tenemos actualizado el examen del IRH y no tenemos la actualización de registro partidario. Todo está solicitado, por desgracia, los órganos del partido no nos han dado la información, sabían que los tiempos eran muy cortos y no tuvimos acceso a la actualización", señaló Margarita Hernández.

"Los mismos órganos internos del partido se están usando de manera facciosa. (...) Nadie puede adueñarse del PRI, no pueden adueñarse de un partido que fue construido por muchísima gente. Estamos levantando la voz para hacer valer la voz de muchos militantes", declaró Gerardo Aldaco.

Además, Margarita Hernández Fiscal señaló que se dejó fuera y reemplazó a ocho de los consejeros estatales del PRI que fueron electos para el periodo de 2023 a 2026 por presuntas faltas. Sin embargo, aseguró tuvieron derecho de garantía de audiencia si acaso hubiesen tenido las faltas que marca el reglamento del Consejo. Por este motivo, los aspirantes recabaron firmas del Consejo Estatal electo y de la nueva conformación, del cual señala que no tiene certeza jurídica, como parte de los requisitos de la convocatoria.