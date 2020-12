Irrelevantes, apoyos de Gobierno: Canaco

No se ha obtenido ningún apoyo relevante por parte de Gobierno del Estado ante la situación económica derivada de la pandemia de covid-19, expuso la presidenta de Jóvenes Canaco, María Fernández Álvarez Montejano.

Explicó que, únicamente se tuvieron programas con liga de créditos a instituciones bancarias, lo que consideró no se trata de un apoyo relevante por lo menos para sus afiliados.

"No fueron suficientes, no, para nada, por lo menos de los que yo tengo conocimiento de nuestros negocios afiliados no se hizo uso de ellos", añadió la empresaria.

Finalmente, señaló que de momento no se las ha dicho si se les facilitará otro tipo de apoyo, por lo que se encuentran a la espera de que a principios del siguiente año pudieran recibir algo.