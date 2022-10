J. Ackerman no tiene calidad moral para criticar a RGC: Gaitán

El proyecto de gobierno de Ricardo Gallardo brindó programas sociales desde su llegada a la alcaldía en Soledad de Graciano Sánchez, en 2009. No solo comparte los principios de la Cuarta Transformación, sino también ejerce principios de igualdad y humanismo.

Dijo lo anterior la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Graciela Gaitán Díaz, en relación a los comentarios de John Ackerman en su reciente visita a la capital de San Luis Potosí.

“Ser académico no es sinónimo de probidad, al menos no en el caso de Ackerman, que fue corrido del proyecto de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador precisamente por violar los principios de no robar, no mentir y no traicionar”, expresó.

Luego de que el esposo de la exsecretaria de la Función Pública —quien fuera echada del Gobierno de México en 2021 al detectársele propiedades de inmenso valor— afirmara en reunión con morenistas potosinos que el gobierno de Gallardo Cardona no comparte los principios de la llamada “4T”, la senadora puntualizó que son más los principios con los que se gobierna en San Luis.

“Mucho antes que llegara la Cuarta Transformación en Soledad ya se implementaban programas sociales, por ello Ricardo Gallardo Cardona fue elegido en la mayor participación electoral el 6 de junio de 2021, su gobierno estatal es igualitario, humano, empático y progresista”, afirmó.

Finalmente, la Senadora del PVEM dijo que John Ackerman no tiene calidad moral para cuestionar a Ricardo Gallardo.