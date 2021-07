Jade, Samantha y Michelle, las mujeres trans asesinadas en SLP que nadie ve

Julie Carrillo, mujer transexual, llegó al Jardín del Barrio de Tlaxcala con una bandera con los colores azul, rosa y blanco, sobre esta se encontraban los nombres de compañeras que han sido asesinadas y a la fecha su familia sigue en espera de justicia.

Jade, Samantha, Michelle y Fabiola, todas mujeres transexuales, han sido asesinadas durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López, en ninguno de los casos se han informado de avances, no hay respuestas para sus familiares y mucho menos condenas para los responsables.

La tarde del 23 de julio de 2021 activistas e integrantes de la comunidad LGBT+ se reunieron en el Jardín del Barrio de Tlaxcala para exigir una investigación con perspectiva de género e identidad por Fabiola Rivera, mujer transexual asesinada la madrugada del 21 julio de 2021 en su domicilio de la colonia Valle Dorado.

En las pancartas y consignas también aparecía el nombre de Michelle, adolescente transexual, asesinada hace dos años al sur de la capital potosina. En ese momento la Fiscalía General del Estado informaba:

"Todo se suscitó el 19 de julio del año 2019, cuando los agentes de la PDI fueron informados sobre el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida del sexo masculino, el cual portaba una peluca y presentaba huellas de violencia, esto en el Eje 104 y la calle Chichimecas..."

No es la primera vez que la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado revíctimiza y vulnera el derecho a la identidad de las mujeres transexuales. Horas después de haberse cometido el asesinato de Fabiola Rivera, en un comunicado expresaban que se trataba de una persona del sexo masculino; para tratar de enmendar el error en un segundo comunicado señalaron:

"... la víctima era una persona que se identificaba con identidad de género femenino ante el registro civil." Arrebatándole una vez más el derecho a la identidad.

Jade y Samantha

El 27 de julio del 2020 Jade Medina, de 23 años de edad, y Samantha Ramos, de 24 años de edad, fueron privadas de su libertad en el municipio de Villa Hidalgo. Sus familiares comenzaron a buscarlas y se abrieron carpetas de investigación por su desaparición.

Dos meses después, el 17 de septiembre de 2020, los cuerpos de Jade y Samantha fueron encontrados en un predio despoblado en Villa de Arista. Las autoridades, sin hacer un peritaje ni investigación, determinaron que se trato de un crimen de algún grupo delictivo.

Los asesinatos de mujeres transexuales son invisibilizados debido a la transfobia y la falta de capacitación de las autoridades, activistas urgen a que haya una legislación para investigar y condenar estos crímenes de odio.

Julie Carrillo les da voz a sus hermanas, ellas fueron asesinadas y hasta la fecha no hay un esclarecimiento por su caso, este quedó a la deriva. "Nadie merece morir de esta forma, ya basta de transfeminicidios."