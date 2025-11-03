Juez mantiene en tutelar a menor implicado en agresión en la UASLP

El adolescente imputado por el delito de violación específico agravado en contra de una alumna de la Facultad de Derecho de la UASLP, interpuso un amparo para no ser detenido, sin embargo, dado que el recurso fue desestimado optó por entregarse de manera voluntaria.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien reiteró que la Policía de Investigación (PDI) continúa en la búsqueda del tercer implicado en el ataque sexual a la joven universitaria.

Rememoró que Santiago N., el primer detenido por este asunto, se encuentra vinculado a proceso por violación específica agravada y con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso).

García Cázares no quiso ahondar sobre las investigaciones en contra de funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dado que se mantienen las averiguaciones en la carpeta de investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aparte, David Silva Cruz, titular de la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, informó que actualmente el adolescente indiciado se encuentra bajo internamiento en la institución.

Debido a que se trata de un adolescente no puede ingresar al Cereso, por lo tanto, el juez de control le dictó como medida cautelar internamiento en el complejo, ubicado en la avenida Fray Diego de la Magdalena de la capital potosina.