Juez repone audiencia de imputación y vinculación a proceso de ex titular de Salud

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con sede en la capital del Estado, ratificó la sentencia del Juez Cuarto de Distrito, quien dejó sin efecto la audiencia inicial de imputación y el auto de vinculación a proceso en contra del extitular de la Secretaría de Salud el Estado, Miguel Ángel N. y este lunes se reponen las audiencias.

El ex funcionario fue detenido el 3 de mayo de 2022, bajo los cargos de ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa.

Por tanto, desechó el recurso de revisión interpuesto por los Servicios de Salud de San Luis Potosí (como parte ofendida) en contra de dicha sentencia.

Luego de la promoción de un juicio de amparo que llegó al Juzgado Cuarto de Distrito, también en la capital potosina, el Tribunal Colegiado ratificó que en la audiencia inicial del 3 de mayo de 2022, cuando fue detenido el exfuncionario estatal, como en el auto de vinculación a proceso dictado el día 9 de dicho mes, fue vulnerado el derecho del ex funcionario a una defensa adecuada, pues no se le permitió la consulta de la carpeta de investigación con la debida anticipación para preparar su defensa, además de que no pudo contar con un abogado defensor particular, por lo que fue un defensor de oficio que desconocía el caso y la carpeta de investigación.

Este lunes 20 de febrero se repone la audiencia de vinculación a proceso, y a criterio de la defensa, se abre la posibilidad de que Miguel Ángel N. pueda recuperar su libertad.