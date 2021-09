Justifica Morena alianza con el Verde

Es "natural" que el grupo parlamentario morenista haya recurrido a las alianzas para impulsar los objetivos de la 4T, sin embargo, si se logra mayoría, no deber ser para defender al gobierno en turno, dijo Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En días pasados, la bancada morenista de la LXIII Legislatura anunció su adhesión al bloque de "Juntos Haremos Historia", conformada por PVEM-PT, además del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP).

El líder estatal reconoció que no fue consultado por sus correligionarios para tal decisión, sino que solamente el diputado electo José Antonio Lorca Valle le comunicó de la reunión con los demás grupos parlamentarios.

Serrano Soriano sentenció que el hecho de aliarse con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no significa que Morena rinda pleitesía a la corriente afín al gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona.

Dijo que ahora se desarrolla un momento diferente, en referencia al inicio del proceso electoral donde Regeneración Nacional desistió de sumarse al proyecto del PVEM y el Partido del Trabajo (PT). "Ahorita se tienen que establecer las alianzas necesarias para los logros (...) e impulsar lo que viene manifestando la cuarta transformación".

"La disyuntiva no es si participan o no (los diputados de Morena con los del PVEM). Evidentemente se tiene que participar para crear mayorías en el Congreso, pero esas mayorías no deben ser para defender al gobierno en turno en lo que haga o deje de hacer", concluyó.