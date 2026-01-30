Justifica Peréz Á. autonomía del DIF para designar sueldos

En el tema de los sueldos que perciben las y los funcionarios del gobierno de Soledad de Graciano Sánchez, el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, afirmó que "ningún director, coordinador de área o jefe de departamento gana más que el presidente municipal".

Respecto al Sistema Municipal DIF, donde se detectaron sueldos aparentemente mayores al del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el secretario precisó que se trata de "un órgano descentralizado con presupuesto y personalidad jurídica propia, por lo que tiene cierta autonomía en su operación". A su vez, la coordinadora general del DIF de Soledad, Flor Olivia Gómez, aseveró que existió un error de fórmula en el documento del Presupuesto de Egresos 2026, el cual generó "cifras erróneas" en el sueldo de funcionarios, error que ya se está corrigiendo para su correcta publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Precisó que la fórmula sumó erróneamente conceptos mensuales y anuales, dando una cifra "completamente fuera de la realidad", pues el concepto de remuneraciones a personal de carácter permanente sí es mensual, sin embargo, el de remuneraciones adicionales y especiales, así como el de estímulos a servidores públicos, es anual. Corresponde a prestaciones decembrinas".