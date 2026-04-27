logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Justifican gasto por alimentos en Congreso

Señalan diputados la erogación forma parte del presupuesto anual y es sujeto a transparencia

Por Samuel Moreno

Abril 27, 2026 02:15 p.m.
A
Justifican gasto por alimentos en Congreso

Tras la denuncia de la organización Ciudadanos Observando sobre un gasto de 322 mil 931 pesos en desayunos y artículos de cafetería durante marzo por parte del Congreso del Estado, diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) justificaron la erogación al asegurar que se trata de recursos previstos dentro del presupuesto anual y sujetos a transparencia.

De acuerdo con la asociación civil, con base en datos de la Plataforma Estatal de Transparencia, 268 mil 759 pesos fueron destinados al consumo de alimentos, mientras que 54 mil 172 pesos correspondieron a insumos de cafetería, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en el Poder Legislativo.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que este tipo de gastos no son nuevos ni extraordinarios, al señalar que forman parte de un capítulo específico del presupuesto 2026.

Explicó que el incremento presupuestal para este año es mínimo y está enfocado principalmente en el cumplimiento de aumentos salariales obligatorios y en la realización de consultas derivadas de resoluciones judiciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


No obstante, reconoció que es pertinente revisar a detalle el destino del recurso señalado y admitió como válida la crítica ciudadana. Indicó que estos gastos pueden incrementarse en contextos particulares, como la realización de eventos institucionales, entre ellos el Parlamento Infantil, donde se contempla la atención a participantes.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, consideró que las erogaciones responden al funcionamiento ordinario del Congreso, al referir que reuniones de trabajo, sesiones y actividades legislativas implican este tipo de consumos. Enfatizó que lo relevante es que la información esté disponible y desglosada en las plataformas de transparencia.

Ambos legisladores coincidieron en que la difusión de estos datos permite el escrutinio público y fomenta el debate, al tiempo que insistieron en que el Congreso del Estado mantiene mecanismos para informar sobre el destino de los recursos, aunque el señalamiento reabre la discusión sobre la pertinencia y austeridad en el gasto legislativo.

LEA TAMBIÉN

Congreso de SLP se gasta 322 mil en desayunos en un mes

Ciudadanos Observando exhibe erogaciones del Legislativo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Justifican gasto por alimentos en Congreso
Justifican gasto por alimentos en Congreso

Justifican gasto por alimentos en Congreso

SLP

Samuel Moreno

Señalan diputados la erogación forma parte del presupuesto anual y es sujeto a transparencia

Garantiza JGTS alimentos a personal del Hospital Central
Garantiza JGTS alimentos a personal del Hospital Central

Garantiza JGTS alimentos a personal del Hospital Central

SLP

Rubén Pacheco

Personal médico y de enfermería reporta falta de alimentos en hospital regional.

Protestan docentes jubilados por cobro de impuestos
Protestan docentes jubilados por cobro de impuestos

Protestan docentes jubilados por cobro de impuestos

SLP

Martín Rodríguez

El SAT notifica a docentes jubilados para el pago de impuestos generados por salarios y aguinaldos no reportados.

Amparo sobre Puerta de Piedra alcanzaría a otros terrenos en subasta
Amparo sobre Puerta de Piedra alcanzaría a otros terrenos en subasta

Amparo sobre Puerta de Piedra alcanzaría a otros terrenos en subasta

SLP

Rolando Morales

La suspensión judicial busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano