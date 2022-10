Justifican PAN y Lorca sueldos de alcaldes

Tanto José Antonio Lorca Valle, coordinador parlamentario de Morena, como Verónica Rodríguez Hernández, presidenta del PAN, coincidieron en justificar el ingreso mensual de más de 96 mil pesos de Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal capitalino y Arnulfo Urbiola Román, alcalde de Rioverde.

Al respecto, Rodríguez Hernández dijo que se debe de entender que ciertos cargos tienen una gran responsabilidad, por ende, la remuneración es proporcional con dicho nivel por la toma de decisiones que se hacen, expuso.

Defendió que la responsabilidad de los ediles concluye en tres años, y después de ello podrían quedarse con ciertas consecuencias de tales decisiones. "Lo que yo creo que tenemos que exigir, son resultados", admitió.

"A mí lo que no me gustaría, es que en estos tiempos se buscará un aumento. Me parece que los sueldos que tienen los presidentes municipales tendrían que reflejarse en sus acciones y decisiones", sostuvo.

Entrevistado aparte, Lorca Valle dijo que si la ciudadanía obtiene un trabajo eficiente del gobernante y todo está dentro del marco jurídico, el aspecto salarial de edil no tiene mayor incidencia en las funciones gubernamentales.

Puntualizó que la evaluación vendrá en las elecciones del 2024, es decir, si se mantiene el presidente municipal o hay alternancia de otra fuerza política. "El tema de sueldo es irrelevante, mientras cumpla (el gobernante)".

"El punto es que se desquite el sueldo. Como quien dice: que los ciudadanos perciban que hay un trabajo por parte de sus gobernantes y de todo su equipo, y creo que eso es lo que debe de importar", opinó.