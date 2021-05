Karen Saucedo hace historia en la UASLP

La primera mujer en casi 162 años de historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que ocupará la vicepresidencia de la Federación Universitaria Potosina (FUP) a partir del próximo viernes 28 de mayo, está consciente de que en ella recae una responsabilidad especial.

De Karen Marián Saucedo Castro, una joven de 22 años que estudia el octavo semestre de Arquitectura en la Facultad del Hábitat se espera mucho. Sobre todo, que sea una "punta de lanza" para abrir más espacios a la participación política de las mujeres dentro de la mayor institución pública de educación superior del estado.

"Sabía que iba a ser la primera en este cargo. Esa expectativa me inspiró orgullo, pero también un sentimiento de gran responsabilidad por los resultados que debo entregar, aunque debo ver no sólo por otras mujeres estudiantes, sino por todo el estudiantado, hombres y mujeres, de nuestra máxima casa de estudios", declaró en entrevista.

Karen Marián Saucedo había visto el trabajo de sus compañeros de planilla en el Hábitat desde hace tiempo. Trabajó de cerca con ellos y siempre le gustó la forma como apoyan a las y los estudiantes.

"Me dijeron que veían en mí ciertas aptitudes y capacidades y me propusieron participar en esta elección. Me pareció una labor honesta, muy padre y de mucho orgullo poder representar los intereses del alumnado, así que les dije que sí", recordó.

En su familia, la decisión de participar en política estudiantil generó cierto miedo y asombro al inicio, pero luego, esos sentimientos se tornaron en orgullo: "Somos una familia pequeña, pero unida. Mis padres, mi hermana mayor recién egresada de Ingeniería, me apoyan en todo".

Junto con su compañero de fórmula, el presidente electo Hermes Barragán Hernández, estudiante de la Facultad de Economía, Karen Marián espera lograr "grandes cosas" para la comunidad estudiantil en conjunto con la Rectoría y el resto de las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.