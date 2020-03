La administración estatal labora hoy sin mujeres: Leal Tovías

El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, reportó que prácticamente el 100 por ciento de las mujeres que laboran en la administración estatal no se presentó a trabajar este lunes y garantizó que, para ellas, no habrá descuento salarial o algún otro tipo de sanción administrativa.

Declaró que "no se trata de un día de asueto, sino de un paro para dejar constancia de la importancia del trabajo de las mujeres en el Gobierno", y añadió que las manifestaciones de este fin de semana sirvieron, "en primer lugar, para expresar rechazo a la violencia feminicida y, en segundo, fue una revaloración del trabajo de la mujer".

Añadió que, derivado del segundo aspecto, " se buscó señalar las condiciones laborales de la mujer que no son igualitarias en comparación a las de los hombres. Lograrlo, es trabajo de los gobiernos municipales, estatales, federales y también de las empresas".

Destacó como un logro reciente en el tema, "haber incorporado a las trabajadoras domésticas al régimen del seguro social".

Por otro lado, en torno a las alertas de género vigentes en seis municipios potosinos, mencionó que "son un conjunto de herramientas que sirven para tratar de detener el fenómeno de los feminicidios, sin embargo, aunque son útiles, no son suficientes. Hay 18 estados con 20 alertas de género en el país, pero no es suficiente. No se han tenido los resultados que se pensaba que iban a tener".

Para finalizar, expresó que el gran tema de fondo "es el machismo de muchos hombres que no han logrado entender que no por tener a una mujer a su lado tienen derechos sobre ella, o a hacer lo que quieran con ellas. Y por el lado de la justicia, pues está pendiente resolver todos los feminicidios que se han cometido en el estado".