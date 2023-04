La ASE, omisa ante desvíos

Aunque la ASE detectó observaciones por 2 mil 402.7 millones de pesos durante la administración del priista Juan Manuel Carreras López, esto no fue suficiente para presentar denuncia alguna ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 2 de marzo pasado, la Auditoría Superior de Estado (ASE) difundió un comunicado donde reveló tales señalamientos, después que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusara desfalcos millonarios en la pasada gestión carrerista.

A través de cinco peticiones de información, Heidy Yazbé Ruiz Alvarado, encargada de Despacho de la Coordinación Jurídica de la ASE, informó que hasta la fecha no se han presentado denuncias penales relacionadas con los citados procesos de fiscalización.

"En lo que corresponde a las atribuciones de esta Coordinación a mi cargo, se informa que respecto al ejercicio que señalo, de la Cuenta Pública de Gobierno del Estado, no se cuenta con denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado", complementa.

Aunque en el comunicado sostuvo que "las irregularidades que no fueron debidamente solventadas no quedarán sin sancionar", al momento no ha imputado ningún señalamiento a ex funcionarios carreristas.

En el boletín de marzo pasado, describió que los mayores montos en tal período se concentraron en los Servicios de Salud del Estado, a cargo de Mónica Liliana Rangel Martínez, quien se declaró culpable de varios delitos en el manejo de los recursos de la dependencia estatal.