La capital ya no es primer lugar en robos a tiendas Oxxo: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que San Luis Potosí dejó atrás el primer lugar nacional en robos a tiendas de conveniencia como Oxxo y hoy se ubica entre las diez capitales más seguras para esa cadena comercial.

El funcionario recordó que al inicio de la actual administración, en 2021, la ciudad registraba cerca de 230 robos mensuales, situándose en el primer lugar nacional en incidencia contra cadenas comerciales, según datos proporcionados por la propia empresa afectada.

Villa Gutiérrez señaló que, con base en cifras compartidas por el área de riesgos de Oxxo, se reportó en diciembre un promedio cercano a 68 robos en la zona metropolitana, que incluye la capital, Soledad de Graciano Sánchez, así como Villa de Pozos. "Traemos una reducción de dos dígitos... ahora estamos sobre dos dígitos y eso nos posiciona dentro de las 10 capitales más seguras", afirmó.

El jefe policiaco destacó que en San Luis Potosí operan alrededor de 300 tiendas de esta cadena, por lo que se ha reforzado la vigilancia y respuesta en torno al sector comercial.

Además de las grandes cadenas, Villa Gutiérrez subrayó que la corporación mantiene especial atención en los comercios pequeños en colonias y barrios. Indicó que las llamadas "tienditas" registran entre dos y tres robos semanales, mientras que las cadenas comerciales promedian cinco o seis casos por semana.

El responsable de la seguridad municipal aseguró que las estrategias de prevención y reacción continúan ajustándose conforme se mueven los patrones delictivos, con el objetivo de seguir reduciendo los índices de robo en todos los establecimientos.