Caída del empleo > Alargan discusión

En materia de empleo formal, se puede considerar que para San Luis Potosí, 2025 fue tiempo perdido. Las cifras del último mes del año pasado muestran una pérdida de 527 empleos en el comparativo con 2024.

Viéndolo objetivamente, fue eso, un retroceso, leve, pero al final, una pérdida. La mirada más benigna que se puede dar a esa cifra es que se registró un estancamiento.

De hecho, podría haber sido peor. La ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el libre comercio le cobró un fuerte tributo a San Luis Potosí.

La industria automotriz, sobre la cual San Luis Potosí decidió fincar su suerte económica desde hace décadas, fue una de las más golpeadas por la política arancelaria del gobierno estadounidense. Las cifras negativas en la producción y exportación de unidades difundidas por General Motors y BMW, las empresas que tienen armadoras en la entidad, son prueba de la magnitud

del golpe.

Este año, el panorama no es mejor. De hecho, la incertidumbre es mayor debido al factor Venezuela, que demostró que el presidente de Estados Unidos no se va a detener ante nada para lograr sus fines. Peor aún, México está en la mira ahora.

En ese sentido, no hay mucho margen para el optimismo.

Salvo en los boletines oficiales del gobierno estatal, en los que pinta un panorama positivo con base en cifras inexactas.

En el comunicado de ayer, señala que en esta administración se han generado 28 mil empleos para llegar a 480 mil asegurados en poco más de 4 años.

En ambos casos, las cifras son incorrectas. El reporte del IMSS marca que las plazas formales registradas hasta diciembre pasado fueron 478 mil 232. Es decir, mil 768 menos que las expuestas en el boletín. Para cerrar el número, son demasiados.

Peor aún es el asunto de los empleos generados en esta administración. No son 28 mil, sino mucho menos, 21 mil 260. Aquí sí hubo exageración.

Y ni hablar de comparar el desempeño de este gobierno con los repudiados antecesores. En comparación, el desempeño es minúsculo.

El Tribunal Electoral del Estado tenía previsto celebrar ayer una sesión para discutir dos asuntos. Uno de ellos era el juicio de defensa de los derechos político electorales 122/2025 promovido por el abogado Luis Fernando Leal Beltrán en la que impugnaba la "Ley Esposa", la reforma electoral propuesta por el Ceepac para garantizar que en 2027, sólo mujeres puedan participar en la elección a la gubernatura, lo que es visto como una medida para garantizar que la senadora Ruth González Silva, cónyuge del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo suceda en el cargo.

Ahí se iba a tratar el proyecto de resolución a cargo de la magistrada Denisse Adriana Porras Guerrero.

Sin embargo, la sesión prevista para las 13 horas de ayer se pospuso hasta el próximo lunes a la misma hora. Desde luego, no se ofreció ninguna explicación sobre los motivos del diferimiento.

El asunto le daría tiempo a alguna de las partes interesadas para maniobrar, a favor o en contra, del caso.