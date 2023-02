"La Chofis" da el triunfo y liderato al Pachuca ante León

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Una genialidad de Javier Eduardo "La Chofis" López fue la diferencia para que Pachuca venciera al León de visita este sábado, en un duelo muy parejo de la fecha 5 del Clausura 2023.

El tanto solitario fue una pintura de técnica individual por parte del atacante mexicano. La dinámica en el arranque era de ida y vuelta, con dominios alternos tanto del esférico como de las acciones ofensivas. Fue en una de esas descolgadas que Avilés Hurtado condujo por sector derecho a velocidad, y ante las buenas coberturas descargó para Eduardo López, quien se ubicaba justo afuera de la media luna del área. De ahí, sacó de la chistera un gran tiro raso y colocado, que aunque no tuvo tanta potencia, sí se ubicó como bola de billar pegado a la base del poste derecho de Rodolfo Cota.

Después del tanto León se descontroló y Pachuca dominó; más aún con la expulsión de Joel Campbell al 44, por cortar un avance que a consideración del árbitro era clara oportunidad de gol. Sin embargo, el juego anímico se decantó al 67 cuando el "diez" del Pachuca se vio expulsado. Erick Daniel Sánchez se barrió con los tachones por delante afuera de su área, y el silbante no dudo en mostrar la roja. Con diez hombres cada equipo, León tomó las riendas del duelo y replegó por completo a la visita, requiriendo al capitán Oscar Ustari un par de ocasiones pero sin exigirle para defender su arco. El tiempo no resultó suficiente para los Esmeraldas y el duelo concluyó sin más anotaciones.

Así, el triunfo consolida a los de Guillermo Almada como los líderes absolutos del torneo, a expensas de lo que haga este domingo Monterrey ante Toluca. Por su parte, los pupilos de Nicolás Larcamón empiezan a rezagarse en la posición número 13 de la tabla general.