"La corrupción abre puerta a otros delitos"

La corrupción en la administración pública abre la puerta a un sinfín de otro tipo de delitos, se presta al uso oscuro de los recursos, a la contratación discrecional de proveedores y a no hacer un combate real en contra de la delincuencia, advirtió la diputada local Beatriz Benavente Rodríguez

De esta manera, la legisladora local por el PRI se refirió a los recurrentes números rojos en que se encuentra el combate a la corrupción en San Luis Potosí, según diversos métodos de calificación aplicados.

Benavente Rodríguez dijo que debe tratarse el tema de la corrupción con seriedad puesto que sólo así será posible acabar con cualquier vicio dentro de la administración pública, por ejemplo, en materia del uso discrecional de recursos al contratar proveedores en términos que no son legales.

Aseguró la diputada que por ejemplo también se cae en el riesgo de no trabajar en el combate legal de la delincuencia y mientras en San Luis Potosí no se ataque de manera contundente, no hay forma de salir del bache de corrupción en el que nos encontramos.

Dijo que lo que se debe hacer es que haya voluntad real para combatir la corrupción, esto que es muy importante intervenir de inmediato en caso de que se presente alguna eventualidad.

Finlment, la legisladora recordó que no sólo es voluntad, sino también se trata de un asunto de transparencia.