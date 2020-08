La costumbre o no tener, excusas para no usar mascarilla

Aunque se hizo oficial que el uso de cubrebocas es obligatorio para los ciudadanos en general, son pocos los que han atendido el llamado; este viernes aún fueron vistos potosinos en el primer cuadro de la ciudad que no portaban la mascarilla adecuada para evitar contagios de Covid-19.

Al realizar un recorrido el Centro Histórico, por lo menos 3 de cada diez personas no portaban el cubrebocas, sobre todo en las paradas de camión, plazas públicas y jardines.

Aunque los establecimientos en su totalidad ya exigen la mascarilla para acceder, en la vía pública los potosinos parecen estar renuentes a adoptar la medida de prevención.

Al cuestionar a una persona respecto a las causas que lo orillaban a no utilizar el cubrebocas, simplemente aseguraron no estar acostumbrados a portarlo o bien no contar con uno.