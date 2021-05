"La cumplidora" es un engaño: Óscar Vera

La tarjeta "La Cumplidora", que está entregando el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" (PT-PVEM) a la gubernatura del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, con el fin de comprar votos de cara a la jornada del 6 de junio, no es más que un engaño, dado que los apoyos que dicho candidato dice que dará son completamente inviables, declaró Óscar Carlos Vera Fábregat, presidente del Partido Conciencia Popular (PCP).

"Es un engaño, el presupuesto está destinado para fines, no puedes tú desviar los recursos para otros fines que no estén presupuestados, no va a poder cumplir, es un engaño, un artificio para hacer creer una cosa falsa", afirmó Vera Fábregat.

El candidato Ricardo Gallardo, a través de esta tarjeta está prometiendo la entrega de 4 mil pesos bimestrales a los ciudadanos que la reciben y que votan por él. Si este supuesto programa beneficiará a 25 mil personas, se requerirían de 600 millones de pesos anuales para financiarlo, es decir el equivalente al presupuesto anual de la Secretaría de Finanzas y si beneficiará a 50 mil personas, se requerirían 1 mil 200 millones de pesos anuales, es decir el equivalente a todo el presupuesto anual del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Este segundo supuesto, en el que se beneficiarán a 50 mil personas, significaría que el gobierno tendría que destinar el 65 por ciento de los impuestos que recauda anualmente, tan solo a este programa o el 100 por ciento de los derechos que cobra, según datos de la recaudación que tuvo el Estado en 2020.

Óscar Vera dijo que, además de que es un engaño, la tarjeta "La Cumplidora" constituye el delito electoral de compra de votos, por lo que están exigiendo que las autoridades hagan una investigación a fondo y se llegue hasta las últimas consecuencias, dado que no es la primera vez que "Los Gallardo" usan esta estrategia para comprar votos en una elección, lo mismo hicieron en los comicios de 2018; por lo que hizo un llamado a los electores a no dejarse engañar.

Este martes, la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP) ya presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Ricardo Gallardo Cardona y de la candidata a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, por la entrega de estas tarjetas a simpatizantes y ciudadanos; además se presentará una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales.