La depresión no distingue edad, hay que estar atentos a los diferentes síntomas: UASLP

En el marco del "Día Mundial de la Lucha contra la Depresión", el doctor Sebastián F. Galán, jefe de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, destacó que la depresión es un problema de salud pública, al cual debemos de poner atención.

Señaló que en primera instancia es importante el poder distinguir la depresión del duelo, "es decir, es normal la tristeza, la desazón en nuestras vidas, y otra cosa es cuando tenemos un evento que lo catapulta; la pérdida de un familiar, un diagnóstico. Es normal estar en estados tristes o tener dificultades para dormir y otros síntomas que normalmente se asociación a la depresión".

Sin embargo, dijo que existe una manera sencilla de reconocer a la depresión, "y que es que tengamos un período de más de dos semanas con dificultades para concentrarnos, sentimientos de culpa, pensamientos de muerte o suicidio, que nuestro apetito y sueño se alteren. Cuando se tienen sentimientos de tristeza, éstos no inhiben nuestras actividades diarias, ya sea en casa, trabajo, relaciones, caso contrario con la depresión".

Sobre las señales de alarma, detalló que pueden ser diversas e incluso sencillas de detectar, "no querer hacer nada, salir con amistades, etcétera, y pueden indicarnos focos rojos que nos indican que se está cayendo en una depresión. Y también tenemos que fijarnos en el tiempo en el que se tienen estos síntomas; hay grados de depresión, hay quienes tienen uno o dos años y normalmente se trabaja la depresión con un equipo multidisciplinario, en donde en ocasiones se requiere medicamento".

El doctor Sebastián F. Galán hizo énfasis en la atención que se debe prestar a este padecimiento, "no pensar que se va a pasar solo, si no aplicamos acciones. En lo particular, puedo decir que existen depresiones que vienen del contexto, como las condiciones económicas, laborales, familiares y hay otras que son de carácter genético, es cuando no encontramos de donde pueden venir estas ideas depresivas, y es donde se vuelve imprescindible el trabajo de la psiquiatría".

Existen depresiones de un solo episodio, la distimia que dura más de dos años, la moderada que puede durar meses y la grave, que dura más de seis meses. "Es importante reconocer también que existen cada vez más, trastornos de tipo bipolar, que son depresiones con épocas de euforia, pero que, sin embargo, no puede dormir o presenta baja de emociones".

Por otra parte, reconoció que desafortunadamente la depresión no hace distinción de edad, "existen muchos más estados depresivos durante la adolescencia, sin embargo no hay un rango de edad donde prevalezca la depresión, ya que en la actualidad se presentan casos de depresión infantil y más en estos tiempos de pandemia; la presión social y la ausencia de actividades sociales, pueden agravar los estados depresivos".