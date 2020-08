La entidad llega a 565 muertos por coronavirus

Durante la rueda de prensa diaria virtual que realiza el Comité Estatal de Seguridad en Salud, Mónica Liliana Rangel, titular de la Secretaría de Salud, dijo que el virus de Sars-CoV-2 no es estacional, llegó para quedarse y no se va a ir, puesto que aún no se cuenta con un medicamento y una vacuna para tratarlo.

La funcionaria estatal agregó "no hagamos caso a los remedios que se ofrecen, o a las pruebas rápidas que se ofertan, no hay pruebas validadas más que las que ofrece la Secretaría de Salud y los laboratorios autorizados para llevarlas a cabo".

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal de Seguridad en Salud dio a conocer que en San Luis Potosí se incorporaron 428 nuevos casos de coronavirus para llegar a 9 mil 727 confirmados de 26 mil 334 personas estudiadas, de las que se han descartado 12 mil 289; la cifra de pendientes de estudio es de 4 mil 318 sospechosos, y el número de decesos subió a 565, con un índice de letalidad que se ubica en 5.81 decesos por cada 100 casos.

La capital del estado registra 3 mil 545 casos, Ciudad Valles 1 mil 845, Tamazunchale 850, Soledad de Graciano Sánchez 626, Matehuala 517, Rioverde 248, Xilitla 178, Axtla de Terrazas 128, Tamuín 126, Matlapa 125, Tanquián 105 y Ciudad Fernández 109, siendo los municipios en los que más contagios se han registrado.

Mientras que los municipios con menor cantidad de casos son: Lagunillas, Villa de Ramos, Rayón, Cerritos y San Nicolás Tolentino con 6, Santo Domingo con 5, Villa de Guadalupe y Armadillo de los Infante con 3, Alaquines con 2, además de 135 casos que se consideran contagios en otro estado.

Los 428 nuevos casos están en el rango de 0 a 99 años de edad y se consideran 425 casos de transmisión local y 3 foráneos. Los 23 decesos son 13 hombres y 10 mujeres, con residencia en la capital (6), Matehuala (4), Ciudad Valles (3), Soledad (2), Rioverde, Aquismón, El Naranjo, Tamazunchale, Tanquián, Tamasopo y Xilitla. Los decesos tenían factores concomitantes de riesgo como diabetes (12), edad (15), hipertensión (16), obesidad (8), enfermedad pulmonar (5).

Actualmente permanecen en hospitalización 571 personas: 224 estables, 279 graves y 68 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 47 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 44 por ciento.