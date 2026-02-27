logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La Federación determinará la ubicación de estaciones

Por Rubén Pacheco

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
La Federación determinará la ubicación de estaciones

Como parte del proyecto del ferrocarril de pasajeros desde la Ciudad de México hasta el norte del país, en aproximadamente un mes, el gobierno federal acudirá a San Luis Potosí para definir la ubicación de las estaciones.

Así lo afirmó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien describió que en la actualidad la estación norte marca como destino Estación Catorce, sin embargo, la federación pretende posicionarla en Matehuala.

"Ahí hay un poquito de temas, con las situaciones. La intención es esa: que llegue al Museo del Ferrocarril de la capital potosina y funcione como una terminal", estimó el mandatario estatal.

En entrevista, adujo que el proyecto federal buscará utilizar la infraestructura férrea ya existente, por lo tanto, el trazo mantendría las rutas actuales salvo algunas modificaciones en determinadas regiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Se trata que se pueda utilizar el 90, 80 por ciento de lo ya existente, y bueno, en la ida que es para Matehuala, que es para Nuevo Laredo las vías, irían hasta allá con el tren de pasajeros", concluyó.

Recientemente, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, reconoció que hasta el momento no existe acercamiento institucional para determinar si el Museo del Ferrocarril fungirá como estación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia
Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia

SLP

El Universal

Tras la división del Cártel del Milenio, el CJNG se expandió en Jalisco y otras regiones bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes.

Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital
Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital

Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital

SLP

Redacción

Cabildo avala informe financiero y crea Comisión de Bienestar Animal.

Colapsos de drenaje en Julián Carrillo
Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

SLP

Redacción

Interapas interviene siete puntos con colapsos sanitarios.

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje
Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

SLP

Redacción

Conducirá 90 litros por segundo a la zona metropolitana.