La Federación determinará la ubicación de estaciones

Como parte del proyecto del ferrocarril de pasajeros desde la Ciudad de México hasta el norte del país, en aproximadamente un mes, el gobierno federal acudirá a San Luis Potosí para definir la ubicación de las estaciones.

Así lo afirmó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien describió que en la actualidad la estación norte marca como destino Estación Catorce, sin embargo, la federación pretende posicionarla en Matehuala.

"Ahí hay un poquito de temas, con las situaciones. La intención es esa: que llegue al Museo del Ferrocarril de la capital potosina y funcione como una terminal", estimó el mandatario estatal.

En entrevista, adujo que el proyecto federal buscará utilizar la infraestructura férrea ya existente, por lo tanto, el trazo mantendría las rutas actuales salvo algunas modificaciones en determinadas regiones.

"Se trata que se pueda utilizar el 90, 80 por ciento de lo ya existente, y bueno, en la ida que es para Matehuala, que es para Nuevo Laredo las vías, irían hasta allá con el tren de pasajeros", concluyó.

Recientemente, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, reconoció que hasta el momento no existe acercamiento institucional para determinar si el Museo del Ferrocarril fungirá como estación.