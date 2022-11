La FGE no ha sido hackeada, señalan

La Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró que su sistema no sufrió ningún hackeo y que el sitio web para tramitar las constancias de antecedentes penales está temporalmente suspendido por la imposibilidad de realizar el cobro por parte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), dependencia que sí padeció un ataque con virus informático la semana pasada.

Detallaron que por el momento no se pueden realizar los trámites para las constancias de antecedentes penales, ya que la recaudación se realiza a través de la Sefin, entonces como la dependencia afectada todavía no logra restablecer su sistema al cien por ciento, no es posible continuar con el procedimiento.

Por ello, reiteraron que se restablecerá hasta nuevo aviso, lo cual depende totalmente de la Sefin, lo cual según sucedería “en cuestión de horas”, según las palabras de su titular Salvador González, éstas fueron vertidas a medio día de ayer lunes.

Con respecto al Periódico Oficial del Estado (POE), la razón por la cual no se encuentra disponible para la consulta desde hace más de una semana, es el mismo ataque que padeció Finanzas, informó José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado.

“Fue parte del mismo tema que sufrió Finanzas, varias instituciones están ligadas entre sí”, explicó.