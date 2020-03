La Huasteca, sin preparación frente a riesgos de la pandemia: Hervert

El diputado Rolando Hervert Lara advirtió sobre la llegada de personas provenientes de Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí a municipios de la Huasteca sur, donde no hay infraestructura hospitalaria suficiente para enfrentar la contingencia por COVID-19.

Además, habitantes de municipios vecinos del estado de Hidalgo acuden al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tamazunchale para atenderse de diversas enfermedades y lo saturan, por lo que es necesario que el sistema de Salud vaya tomando previsiones.

Dijo que al ver que las autoridades no estaban tomando medidas ante la crisis económica que se acentuará, presentó una serie de propuestas que afortunadamente algunas de ellas fueron retomadas por el Gobierno del Estado, "aunque creo que harán falta muchas medidas más".

El legislador señaló que "serán insuficientes 10 mil despensas si la pandemia va en aumento –ojalá que no sea así– tomando en cuenta que el 70 por ciento de la población en San Luis vive al día y tiene la necesidad de salir a trabajar o de lo contrario, no come".

"Creo que debemos ser más agresivos en ese sentido y si es necesario no hacer obra pública que no se haga, como los puentes programados en la capital, porque la mejor obra pública que puede existir es darle alimentación y salud al pueblo", declaró.

"La situación en mi distrito es complicada, hay dos pequeños hospitales y el Coplamar de Tamazunchale no se da abasto con 200 mil habitantes. Además, mucha gente está regresando de varios estados con casos de COVID-19. El viernes pasado llegaron dos camiones de Monterrey y así está pasando en todo el estado", advirtió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso.